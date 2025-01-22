OBERERBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Obererbach
Am Mittwoch, 11. März 2026, findet im Hähners Hof eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)
- Informationen des Ortsbürgermeisters
Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)
- Auftragsvergabe
Sanierung Teilstück „Im Gässchen“
- Teilnahme am Projekt Klima-Wandeldörfer
- Informationen zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026
- Anschaffung von Fahnen mit Ortswappen
- Fahrdienst für Senioren der Ortsgemeinde
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Stefan Löhr, Ortsbürgermeister