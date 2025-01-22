Bürgerkurier

OBERERBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Obererbach

Am Mittwoch, 11. März 2026, findet im Hähners Hof eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

  1. Informationen des Ortsbürgermeisters

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)

  1. Auftragsvergabe

Sanierung Teilstück „Im Gässchen“

  1. Teilnahme am Projekt Klima-Wandeldörfer
  2. Informationen zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026
  3. Anschaffung von Fahnen mit Ortswappen
  4. Fahrdienst für Senioren der Ortsgemeinde
  5. Informationen des Ortsbürgermeisters
  6. Verschiedenes
  7. Einwohnerfragestunde

Stefan Löhr, Ortsbürgermeister

