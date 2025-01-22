OBERERBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Obererbach

Am Mittwoch, 11. März 2026, findet im Hähners Hof eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

Informationen des Ortsbürgermeisters

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)

Auftragsvergabe

Sanierung Teilstück „Im Gässchen“

Teilnahme am Projekt Klima-Wandeldörfer Informationen zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026 Anschaffung von Fahnen mit Ortswappen Fahrdienst für Senioren der Ortsgemeinde Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Stefan Löhr, Ortsbürgermeister