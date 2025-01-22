KATZWINKEL – Zweite Bürgerinformationsveranstaltung zum geplanten Windpark Sechsmorgen

Ende Februar 2026 lud die Westerwald/Sieg‑Energie GmbH & Co. KG (WSE) zur zweiten Bürgerinformationsveranstaltung nach Katzwinkel ein. Nachdem das Projekt Windpark „Sechsmorgen“ bereits im November erstmals vorgestellt worden war, sollte nun ein offener Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern im Mittelpunkt stehen.

Fred Jüngerich, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der WSE und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen‑Flammersfeld, erläuterte, dass eine offene Diskussion bereits bei der ersten Veranstaltung den Rahmen gesprengt hätte. Deshalb habe der Schwerpunkt im November bewusst auf einem informativen Überblick und auf themenspezifischen Infoständen gelegen. Die WSE stehe für Transparenz und einen offenen Umgang, daher sollten in dem zweiten Termin nun alle interessierten und betroffenen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit erhalten, ihre Fragen direkt an ein Podium zu richten.

Moderiert wurde der Abend von Kilian Reichert, der die rund 150 Anwesenden begrüßte und anschließend das Wort an Fred Jüngerich übergab. Im Anschluss folgte ein kurzer Vortrag von Johannes Rudolph, einem der beiden Geschäftsführer der WSE und Leiter Erneuerbare Erzeugung bei der EAM Natur Energie GmbH. Er fasste die wesentlichen Informationen zum geplanten Windpark „Sechsmorgen“ zusammen und brachte die Gäste erneut auf den aktuellen Wissensstand.

Darauf folgte die angekündigte Podiumsdiskussion. Die Besucherinnen und Besucher konnten ihre Fragen sowohl zum Thema Windkraft allgemein als auch speziell zum Windpark „Sechsmorgen“ an fünf Fachleute richten:

Johannes Rudolph (Geschäftsführer WSE, Leiter Erneuerbare Erzeugung EAM Natur)

Joachim Schuh (Geschäftsführer WSE, Technischer Werkleiter Verbandsgemeinde Altenkirchen‑Flammersfeld)

Fred Jüngerich (Vorsitzender der Gesellschafterversammlung WSE, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen‑Flammersfeld)

Olaf Riesner‑Seifert (Untere Naturschutzbehörde Kreisverwaltung Altenkirchen)

Sven Philipper (Abteilungsleitung Windenergie, Trassen & Naturschutz, Büro Strix)

Viele Fragen rund um den Windpark „Sechsmorgen“ konnten beantwortet werden. Da sich das Projekt jedoch noch in einem frühen Planungsstadium befindet, blieben einige Punkte weiterhin offen und können erst zu einem späteren Zeitpunkt abschließend geklärt werden.

Besonders hingewiesen wurde auf den umfangreichen Fragenkatalog der Ortsgemeinde Birken‑Honigsessen an die WSE. Rund 40 Fragen wurden darin bereits ausführlich beantwortet. Der vollständige Katalog sowie weitere Informationen sind auf der Projektwebsite www.windpark-sechsmorgen.de einsehbar.