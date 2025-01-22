WALDBREITBACH – Das Jahr sportlich beendet – Läuferinnen des VfL Waldbreitbach in Bonn unterwegs

Jetzt ist wieder die Zeit der guten Vorsätze. Sportlich beendet haben Peggy Stüber und Sonja Nannen vom VfL Waldbreitbach das Jahr 2025 beim Silvesterlauf in Bonn über eine Strecke von zehn Kilometern. „Die Stimmung ist immer unvergleichlich. Alle freuen sich auf das neue Jahr und auch darauf, das alte gebührend zu verabschieden“, spricht Stüber von ihrer Motivation. Sonja Nannen erreichte das Ziel in 58;12 Minuten und somit als 5. in ihrer Altersklasse; Peggy Stüber ist nach 1:09:01 Stunde ins Ziel gekommen und war 12. in ihrer Altersklasse. Das Ziel der Sportlerinnen ist es, auch 2026 laufend zu verabschieden, doch bis dahin ist noch etwas Zeit.

Wer sich in diesem Jahr auch mehr bewegen will, ist herzlich zum Lauftreff des VfL Waldbreitbach eingeladen. Der Treff findet immer mittwochs um 18 Uhr an der Sporthalle Waldbreitbach (Jahnstraße 1) statt. Eine Anmeldung oder Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Nähere Informationen gibt es per E-Mail an lauftreff@vfl-waldbreitbach.de. Einen Überblick über das Angebot des VfL Waldbreitbach gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de und auf Facebook.