NEUSTADT – WIED – Sachbeschädigung an Gemeindebücherei in Neustadt (Wied)

Freitagmittag, 16. Januar 2026, kam es gegen 13:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Fassade einer Scheune, die der Gemeindebücherei in der Hauptstraße in Neustadt (Wied) zugehörig ist. Eine aufmerksame Anwohnerin meldete der Polizei, dass mehrere Jugendliche Latten von der Fassade einer Scheune rissen. Die Jugendlichen entfernten sich anschließend vom Tatort. Die Anwohnerin konnte Fotos der Jugendlichen fertigen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu den Tätern der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei