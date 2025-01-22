LAHNSTEIN – Sachbeschädigung am Neubert’s Cafe, am Rheinufer in Oberlahnstein

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 15. und 16. Januar 2026, kam es zu einer Sachbeschädigung am Außenpavillon des Cafes Neubert am Adolph-Kolping-Ufer in Oberlahnstein. Mutmaßlicher weise tranken jüngere Personen Alkohol und randalierten in der Folge. Es entstanden u.a. Schäden an der Plane des Pavillons. Hinweise werden an die Polizei Lahnstein erbeten. Quelle Polizei