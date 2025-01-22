MUSCHEID – Verkehrsgefährdung in Muscheid – Silberner BMW fährt auf Felgen weiter

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 17. Januar 2026 gegen 03:20 Uhr befuhr ein silberner BMW-Kombi mehrere Straßen in den Ortslagen Muscheid und Daufenbach sowie die K 125 und auch die L 265 in Richtung Linkenbach. Beide Reifen der Fahrerseite wurden, vermutlich an einem Randstein, stark beschädigt, sodass der Fahrer im Verlauf der Fahrt die Reifen vollständig verlor und seine Fahrt auf der Felge fortsetzte. Das Fahrzeug wurde anschließend erneut in die Ortslage Muscheid zurückbewegt, wo der Fahrer unverletzt von der Polizei am beschädigten Fahrzeug aufgegriffen wurde. Der Fahrer wies eine Alkoholisierung von 1,73 Promille auf. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Der Führerschein wurde einbehalten. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei