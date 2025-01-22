WALDBREITBACH – 50 Personen hatten Mut zum WUT – Auf einem Rundkurs 65 Kilometer rund um Waldbreitbach

Der WiedtalUltraTrail (WUT) des VfL Waldbreitbach ist ein geführter Gruppenlauf, der sich auch in seiner 13. Ausgabe nach wie einer großen Beliebtheit erfreut und dadurch bekannte, aber auch neue Gesichter anzieht. Gut 50 Sportlerinnen und Sportler unter anderem aus Solingen, Wuppertal, Bingen, Überlingen, aber auch aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach machten sich nun wieder auf den 65 Kilometer langen Rundkurs um Waldbreitbach.

Es ging durch Täler und über die Höhen des Wiedtals, wo unterwegs an verschiedenen Stellen die Lokalmatadoren Florian Stoffels oder Tobias Bußmann interessante Details an markanten Stellen zu berichten wussten. „Das Highlight dieses Jahr war jedoch sicherlich der Besuch der Neuerburg. Sonst konnten wir diese immer nur von außen bestaunen. Dank der Organisation durch Florian Stoffels konnte die Gruppe die Burg von innen besichtigen“, berichtet Bußmann, der die Gruppe anführte.

Gestärkt durch vier Verpflegungsstellen ging es letztendlich knapp zehn Stunden über 2.200 Höhenmeter rund um Waldbreitbach. „Vom VfL Waldbreitbach unterstützte ein fleißiges Verpflegungs- und Transportteam sowie elf Besenläufer die bestens aufgelegte Gruppe, um keinen auf der Strecke zurück zu lassen“, sagt Bußmann, der sich für das Engagement der Ehrenamtlichen ausdrücklich bedankt. Doch VfL Mitglieder waren nicht nur als Helfer beteiligt, sondern auch als aktive Teilnehmer: Arne von Schilling, Florian Stoffels, Sebastian Pees und Tobias Zöller.

Weitere Informationen zum WUT gibt es hier www.mut-zum-wut.de.

Wer sich ebenfalls gerne laufend bewegt, ist herzlich zum Lauftreff des VfL Waldbreitbach eingeladen, der immer mittwochs um 18 Uhr an der Sporthalle Waldbreitbach (Jahnstraße 1) stattfindet. Eine Anmeldung oder Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Nähere Informationen gibt es per E-Mail an lauftreff@vfl-waldbreitbach.de. Einen Überblick über das Angebot des VfL Waldbreitbach gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de und auf Facebook.