WEYERBUSCH – Bruscetta, Angnolotti und Saltimbocca – Landfrauen kochten italienisch

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen hatten zu einem Kochkurs in die Küche der Raiffeisen-Grundschule in Weyerbusch eingeladen. Unter der fachmännischen Leitung von Melanie Henn lernten die Teilnehmer die Feinheiten der italienischen Küche kennen. Von Bruscetta, selbstgemachte Nudeln, gefülltem Kalbsschnitzel bis zum Nachtisch Panna Cotta und leckeren Tiramisu-Kugeln bereiteten die Hobbyköche ein Menu, dass sich alle nachher bei italienischer Musik schmecken ließen.