HEDDESDORF – „Malen statt zahlen“ – Osterkirmes in Neuwied eröffnet

Schon am Freitag ging es los: Neuwied feiert bis zum 7. April die Osterkirmes auf der Heddesdorfer Kirmeswiese. Karussells, Feuerwerk und Visiten des Osterhasen. Aber leider in diesem Jahr kein Riesenrad. Das bedauert Veranstalter Herbert Meyer – und der ist aber auch zuversichtlich, dass er trotz einiger Rückschläge wieder eine gute Mischung zusammenstellen konnte.

Am Samstag füllte sich der Platz mit vielen Kindern, die ihre Zeichnungen gegen Chips für die Fahrgeschäfte eintauschen wollten. Pünktlich um 14.00 Uhr eröffnete der Neuwieder Oberbürgermeister Einig auf der Bühne die Osterkirmes und begrüßte vor allem viele Kinder, die sich in einer nicht enden wollenden Schlange mit ihren Werken angestellt hatten, um die Freifahrtickets einzutauschen. Die Aktion: “Malen statt zahlen“ die vor allem bedürftigen Familien mit ihrem Nachwuchs im Kindergarten und Grundschulalter, eine kostenlose Nutzung der Fahrgeschäfte ermöglichte, war im vorigen Jahr schon recht erfolgreich gestartet.

In diesem Jahr war die Schlange vor den Juroren Einig und Levkowitz bestimmt doppelt so lang. Da sah nach Überstunden aus für den OB und dem Ortvorsteher von Heddesdorf aus.

MdB Ellen Demuth CDU, die eigentlich gekommen war, um mit OB Einig eine Runde Karussell zu fahren, entschloss sich angesichts der immer länger werdenden Schlange, sich unverrichteter Dinge wieder auf den Heimweg zu begeben. Nach Dauerregen am Vormittag kam dann auch mal die Sonne raus und die mitgebrachten Regenschirme konnten zumindest die nächste 2 Stunden, zu bleiben. Noch bis zum 7 April gastiert die Osterkirmes auf der Heddesdorfer Kirmeswiese. Die Bushaltestelle der Linien 100, 160, 130 und 62 sind gleich vor der Kirmeswiese und Parkplätze finden sich genügend gegenüber auf dem Parkplatz der Eishalle. Veranstalter Meyer hofft nun auf besseres Wetter und viele Besucher. (mabe) Fotos: Marlies Becker