ALTENKIRCHEN – Akkordeonale 2026 – Internationales Akkordeon Festival im KulturSalon Stadthalle, in der Quengelstraße 7, in 57610 Altenkirchen

Die jährlich stattfindende Akkordeonale macht erneut Station in Altenkirchen. Das Festival findet am Sa. 11. April um 20 Uhr im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Ein Festival wird volljährig! Zur Geburtsstunde 2009 war die Akkordeonale noch damit beschäftigt, das Akkordeon aus seinem Nischendasein herauszuzerren und ins breite Bühnenlicht zu stellen.

Schnell ist das Festival zu einem außergewöhnlichen Erlebnis quer durch sämtliche Kulturen und Stilarten geworden, immer innovativ, berauschend und erfrischend anders.

Eine einzige Liebeserklärung an das – wie Akkordeonale-Gründer Servais Haanen sagt – schönste Instrument der Welt. Für Servais wird dies die letzte Tournee sein, bevor er das Festival in jüngere Hände übergibt. (…eine Ära geht weiter!)

Gute Gründe um Musiker und Weggefährten aus verschiedenen Akkordeonale-Jahren einzuladen: Euch erwartet ein Ensemble-Mix voll sprühenden Temperaments, Esprit und Poesie mit südbrasilianischer Gaucho-Musik, Rembetiko und Balkan-Jazz aus der griechischen Metropole, intim-expressiver Minimal-Music auf italienisch, virtuosem französischen Tastenzauber sowie niederländischer Klangästhetik, Cello unkonventionell und ein groovendes Saxophon. Wie immer sind pulsierende Wechsel von Soli und Ensemblestücken das Herzstück der Akkordeonale.

So unterschiedlich die Persönlichkeiten, kulturellen Hintergründe und Spielweisen auch sein mögen – die gemeinsame Sprache Musik schafft eine lebendige Verständigung, die sich nicht um Grenzen und Trennendes schert. Spannende Interaktionen, musikalischer Reichtum und die Freude am gemeinsamen Konzert verweben sich zu etwas ganz Neuem, bis jetzt noch nicht Gehörten. Ein Fest der Klänge! Adrenalin und Seelenbalsam! Sehen — Hören — Genießen

Teilnehmer: Adriana de Los Santos (Brasilien) – Gaucho-Frauen-Power – Maurizio Minardi (Italien) – Fellini auf Akkordeon – Zabou Guérin (Frankreich) – Bunt – Lebendig – Virtuos – Dimos Vougioukas (Griechenland) – Spezialitäten vom Olymp – Servais Haanen (Niederlande) – Der Meister feiner Klänge – Diogo Picão (Portugal) – Saxophon – Johanna Stein (Deutschland) Cello

Tickets sind ab 28€ im Kulturbüro in der Marktstr. 30 in Altenkirchen erhältlich. Tel.: 02681 7118, sowie online über www.kultur-felsenkeller.de (hier zuzügl. VVK-Gebühren). An der Abendkasse kosten die Tickets 33€. Ermäßigung für Schüler, Studenten, BFD, FSJ ab 14,50€