WALDBREITBACH – 2. Mannschaft des VfL Waldbreitbach gewinnt Verbandspokal – Tischtennisspieler sind erfolgreich unterwegs – Letzte Saisonspiele am 24. und 25. April

Nachdem die Tischtennisspieler des VfL Waldbreitbach Mitte März den Erwachsenen B und Erwachsenen D Pokal mit der 1. bzw. 2. Mannschaft gewinnen konnten, ging es jetzt um den Verbandspokal Rheinland/Rheinhessen in Westerburg.

Für die 1. Mannschaft stand mit dem TTC Wörrstadt ein spielerisch sehr ausgeglichener Gegner am Tisch. Nach einem hochklassigen und sehr knappen 3:4 mussten die Waldbreitbach hier jedoch dem Team aus Rheinhessen zum Sieg gratulieren und schied somit im Viertelfinale aus.

Für die 2. Mannschaft ging es im Erwachsenen D Pokal um den Titel: In der Aufstellung Jörg Weißenfels, Daniel Schneider und Michael Schmitz stand man nach Siegen gegen die TG Boppard und den TV Berzhahn im Finale gegen den TTC Wirges, welches durch ein 4:1 Erfolg gewonnen wurde. Somit gelang der Titelgewinn und der Pokal konnte mit nach Waldbreitbach genommen werden. „Ein Dank geht an die mitgereisten Fans, die den Weg nach Westerburg angetreten waren und die Mannschaften lautstark unterstützt haben“, so Jörg Weißenfels, Spieler und Abteilungsleiter Tischtennis/Badminton im VfL Waldbreitbach.

Letzten Spiele der Saison stehen an

Für die 1. Mannschaft geht es am Samstag, 25. April um 17 Uhr, im letzten Spiel der Saison gegen Sinzig/Ehlingen um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga. Schon am Freitag (24. April) muss die 2. Mannschaft an den Tisch und steht im ebenfalls letzten Saisonspiel in heimischer Halle dem TTV Rheinbrohl gegenüber. Spielbeginn hier ist um 19 Uhr. Eine Übersicht über das gesamte Angebot des Sportvereins gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de und auf der eigenen Facebook-Seite.