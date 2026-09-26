Vollsperrung zwischen Puderbach und Steimel: L265 am 8. November gesperrt

Autofahrer müssen sich am Sonntag, 8. November 2026, auf eine Straßensperrung zwischen Puderbach und Steimel einstellen. Wegen einer Drückjagd wird die Landesstraße 265 für mehrere Stunden vollständig gesperrt.

PUDERBACH/STEIMEL. Die Landesstraße 265 zwischen Puderbach und Steimel im Kreis Neuwied wird am Sonntag, 8. November 2026, wegen einer Drückjagd vorübergehend für den Verkehr gesperrt.

Die Vollsperrung gilt von 7.30 Uhr bis 14 Uhr und betrifft beide Fahrtrichtungen.

Umleitungen werden ausgeschildert

Verkehrsteilnehmer müssen während dieser Zeit auf alternative Strecken ausweichen. Nach Angaben der Pressestelle werden die entsprechenden Umleitungen vor Ort ausgeschildert.

Autofahrer, die am Sonntagvormittag zwischen Puderbach und Steimel unterwegs sind, sollten die Sperrung bei ihrer Fahrtplanung berücksichtigen.

Quelle: Pressenotiz von Thomas Herschbach, Pressesprecher, redaktionell bearbeitet.