Motorradfahrer (16) rutscht bei Alsdorf in den Gegenverkehr – Zusammenstoß mit Auto

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend auf der L280 bei Alsdorf gestürzt und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der Jugendliche kam mit leichten Verletzungen davon. Sein Motorrad wurde vollständig zerstört.

ALSDORF. Auf der Landesstraße 280 zwischen Schutzbach und Alsdorf hat sich am Sonntagabend, 25. Oktober 2026, ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 16-jähriger Motorradfahrer war gegen 18.20 Uhr von Schutzbach in Richtung Alsdorf unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad verlor.

Der Jugendliche stürzte und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw und wurde anschließend in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert.

Motorrad vollständig zerstört – L280 gesperrt

Trotz des Zusammenstoßes erlitt der 16-Jährige nach Angaben der Polizei nur leichte Verletzungen.

Sein Motorrad wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. Auch das beteiligte Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit.

Während der Unfallaufnahme musste die L280 vollständig für den Verkehr gesperrt werden.

Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Betzdorf, Pressemitteilung vom 26. Oktober 2026, redaktionell bearbeitet.