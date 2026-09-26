Einbruch in Wohnhaus in Asbach: Täter hebeln Terrassentür auf

Unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Wohnhaus in Asbach eingebrochen. Sie verschafften sich über eine Terrassentür Zugang und durchsuchten die Räume. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

ASBACH. In der Straße „Zum Bierkeller“ in Asbach ist es zwischen Samstagmorgen, 24. Oktober 2026, und Sonntagmittag, 25. Oktober 2026, zu einem Wohnungseinbruch gekommen.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Straßenhaus hebelten bislang unbekannte Täter eine rückwärtige Terrassentür auf, um in das Wohnhaus zu gelangen.

Im Inneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie mit geringer Beute. Welche Gegenstände entwendet wurden, teilte die Polizei nicht mit.

Polizei sucht Zeugen

Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich von Samstag, 7.15 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Personen, die in diesem Zeitraum in der Straße „Zum Bierkeller“ verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, um Hinweise.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 02634 952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.

Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Straßenhaus, Pressemitteilung vom 26. Oktober 2026, redaktionell bearbeitet.