Ab heute Militärübung in Rheinland-Pfalz: Knallgeräusche und Drohnen

Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in Rheinland-Pfalz beginnt am heutigen Montag, 26. Oktober 2026, eine dreitägige Militärübung. Anwohner müssen sich möglicherweise auf Knallgeräusche, Sirenen und verstärkte Sicherheitsaktivitäten einstellen.

SPANGDAHLEM/RHEINLAND-PFALZ. Auf der US Air Base Spangdahlem in der Eifel findet von Montag, 26. Oktober, bis Mittwoch, 28. Oktober 2026, eine militärische Bereitschaftsübung statt. Das teilte das 52. Jagdgeschwader der US-Luftwaffe im Vorfeld mit. Die Übung ist an allen drei Tagen jeweils zwischen etwa 6 und 22 Uhr vorgesehen.

Mit den Übungen sollen die Einsatzbereitschaft der Soldaten und die Reaktionsfähigkeit auf unterschiedliche Szenarien überprüft und verbessert werden.

Die US Air Base Spangdahlem in der Eifel führt vom 26. bis 28. Oktober eine Bereitschaftsübung durch. Das Foto zeigt das Eingangsschild des Militärstützpunkts im Jahr 2024. Archivfoto: U.S. Air Force / Airman 1st Class Albert Morel.

Sirenen, Explosionsgeräusche und Drohnen möglich

Während der Übung kann es auf dem Militärflugplatz und in den umliegenden Gemeinden zu ungewöhnlichen Geräuschen und Aktivitäten kommen.

Nach Angaben der US-Luftwaffe sind unter anderem simulierte Explosionsgeräusche, Alarmsirenen und Lautsprecherdurchsagen möglich. Auch Drohnen sollen im Rahmen der Übung eingesetzt werden.

Darüber hinaus kann die Präsenz von Sicherheits- und Einsatzkräften im Umfeld des Luftwaffenstützpunkts zeitweise erhöht sein.

US-Luftwaffe informiert Bevölkerung vorab

Die angekündigten Aktivitäten gehören nach Angaben des 52. Jagdgeschwaders zur geplanten Übung. Die US-Luftwaffe bittet die Bewohner der umliegenden Gemeinden um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen.

Ziel der Übung ist es, militärische Abläufe und Reaktionen auf verschiedene simulierte Situationen unter möglichst realistischen Bedingungen zu trainieren.

Die Übung soll am Mittwoch, 28. Oktober, enden.

Betroffen ist nach der Ankündigung insbesondere das Umfeld der Air Base Spangdahlem in der Eifel.

Quelle: Pressemitteilung des 52. Jagdgeschwaders der US Air Base Spangdahlem vom 22. Oktober 2026, veröffentlicht durch die Ortsgemeinde Orenhofen; redaktionell bearbeitet. Bildhinweis: The appearance of U.S. Department of War (DoW) visual information does not imply or constitute DoW endorsement.