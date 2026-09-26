Gemeinsam angepackt: Michelbachs Hecken sind wieder in Form!

Bürgerinnen und Bürger entfernen beim gemeinsamen Arbeitseinsatz in Michelbach den Heckenschnitt. Foto: Torsten Klein

Michelbach. Nasse Wiesen, aufgeweichte Böden und reichlich Matsch unter den Schuhen konnten die fleißigen Helferinnen und Helfer in Michelbach am Samstag, dem 24. Oktober nicht aufhalten. Trotz der schwierigen Bodenverhältnisse wurde beim gemeinsamen Arbeitseinsatz ordentlich angepackt.

Mit viel Einsatz, guter Laune und einer gehörigen Portion Tatendrang wurden sämtliche geplanten Hecken zurückgeschnitten. Auch die Regeneinläufe im Ort wurden von Laub und Schmutz befreit, damit das Regenwasser wieder ungehindert abfließen kann.

Dass bei so viel körperlicher Arbeit auch die Verpflegung nicht zu kurz kommen darf, versteht sich von selbst. Zur Mittagszeit gab es für alle Helfer eine wohlverdiente Stärkung in Form von Pizza. Schließlich arbeitet es sich mit vollem Magen gleich viel besser!

Ortsbürgermeisterin Alexandra Schleiden zeigt sich begeistert vom Einsatz der freiwilligen Helfer:

„Es ist einfach klasse, was wir gemeinsam an einem Vormittag geschafft haben! Trotz der völlig durchweichten Wiesen haben alle ordentlich mit angepackt und sich auch vom Matsch nicht abschrecken lassen. Am Ende waren sämtliche Hecken geschnitten, die Regeneinläufe geleert und die Pizza hoffentlich auch für alle lecker. Ein riesiges Dankeschön an jeden Einzelnen, der seine Freizeit für unser Dorf geopfert hat!“

Der erfolgreiche Arbeitseinsatz zeigt einmal mehr, wie viel eine Dorfgemeinschaft erreichen kann, wenn alle gemeinsam anpacken.

Denn in Michelbach wird nicht lange geredet, sondern gemacht. Und wenn es sein muss, eben auch mit Matsch bis an die Knöchel!

Pressebericht: Dirk Euteneuer, Mitglied des Ortsgemeinderats Michelbach.