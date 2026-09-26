US-Zwischenwahlen: Politologe Andrew Denison spricht in Neuwied über die Ergebnisse

NEUWIED. Die Initiative Pulse of Europe Neuwied lädt für Samstag, 7. November 2026, um 11 Uhr zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung über die US-Zwischenwahlen ein. Als Gastredner wird der amerikanische Politologe Dr. Andrew B. Denison erwartet.

Bei den Kongresswahlen am 3. November werden in den Vereinigten Staaten sämtliche 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie 35 Sitze im Senat neu vergeben. Die Ergebnisse können die politischen Mehrheitsverhältnisse in Washington für die kommenden zwei Jahre verändern.

Diskussion am offenen Mikrofon

Der Politologe Dr. Andrew B. Denison bei einem Vortrag

Dr. Andrew B. Denison, Direktor von Transatlantic Networks in Königswinter, wird die Wahlergebnisse kommentieren und einen Ausblick auf die kommenden zwei Jahre geben.

Im Anschluss sind die Teilnehmer eingeladen, sich am offenen Mikrofon an der Diskussion zu beteiligen.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 7. November, um 11 Uhr in Neuwied, Langendorfer Straße 112, gegenüber der American Sportsbar. Alle Interessierten sind willkommen.

Quelle: Veranstaltungsankündigung von Pulse of Europe Neuwied, redaktionell bearbeitet. Porträtfoto: Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Andrew B. Denison.