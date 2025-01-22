VIRNEBURG – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 258 bei Virneburg – Motorradfahrer schwer verletzt

Am 10.07.2026 kam es gegen 15:45 Uhr auf der B 258, im Bereich der Serpentinen vor der Ortslage Virneburg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 31-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Wittlich die B 258 in Fahrtrichtung Nürburgring, verlor ausgangs einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit der Schutzplanke. Er wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Adenau, das DRK mit Notarzt und Rettungshubschrauber, sowie ein Abschleppunternehmen. Quelle: Polizei