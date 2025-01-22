KREIS ALTENKIRCHEN – Gemeinsam Kilometer sammeln – Landkreis nimmt erneut am „STADTRADELN“ teil

Nach der Premiere im vergangenen Jahr beteiligt sich der Landkreis Altenkirchen auch 2026 wieder an der bundesweiten Klimaschutzkampagne „STADTRADELN“ des Klima-Bündnisses. Vom 10. bis 30. August sind Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine, Organisationen und Unternehmen eingeladen, möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Ziel der Kampagne ist es, das Fahrrad als gesundes, umweltfreundliches und alltagstaugliches Verkehrsmittel stärker in den Fokus zu rücken und gleichzeitig möglichst viele Menschen für das Radfahren zu begeistern.

„Die Beteiligung im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass das Interesse am Radfahren im Landkreis trotz bestehender Herausforderungen bei der Radwegeinfrastruktur sehr groß ist“, erklärt Landrat Dr. Peter Enders. Mit insgesamt rund 46.000 Kilometern legten die Teilnehmenden im vergangenen Jahr gemeinsam eine Strecke zurück, die einer Erdumrundung entspricht. „Daran möchten wir anknüpfen und noch mehr Menschen motivieren, im Alltag aufs Fahrrad umzusteigen“, so Enders.

Während des dreiwöchigen Aktionszeitraums geht es darum, möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen – sei es auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen, zu Terminen oder in der Freizeit. „Auch wenn Freizeitfahrten nicht direkt zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen beitragen, fördern sie die Gesundheit und motivieren dazu, das Fahrrad häufiger im Alltag zu nutzen“, betont Klimaschutzmanager Stefan Glässner. Jeder geradelte Kilometer zählt und kann bequem per App oder online erfasst werden. Die Teilnahme erfolgt in Teams und schafft einen motivierenden Wettbewerb zwischen Kommunen, Unternehmen, Schulen, Vereinen und weiteren Gruppen.

Als Anerkennung für besonderes Engagement werden kleine Preise vergeben. Der eigentliche Gewinn liegt jedoch in den positiven Effekten für Gesundheit, Klimaschutz und nachhaltige Mobilität. Darüber hinaus können im Rahmen der Kampagne Hinweise zur Radverkehrsinfrastruktur gesammelt werden, die bei der Weiterentwicklung des Radwegenetzes helfen.

Die Aktion bietet eine einfache Möglichkeit, mehr Menschen für nachhaltige Mobilität und zusätzliche Bewegung im Alltag zu gewinnen. Darüber hinaus stärkt eine Teilnahme den Teamgeist und die Gesundheit.

Die Kampagne „STADTRADELN“ wurde 2008 vom Klima-Bündnis ins Leben gerufen, um für Klimaschutz und nachhaltige Mobilität zu sensibilisieren. Der Landkreis Altenkirchen gehört dem Netzwerk seit 1996 an.

In diesem Jahr nehmen deutschlandweit rund 3.100 Kommunen an der Kampagne teil. Neben dem Landkreis Altenkirchen beteiligen sich auch die Verbandsgemeinden Hamm (Sieg), Daaden-Herdorf, Altenkirchen-Flammersfeld und Wissen an der Aktion. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich ab sofort unter www.stadtradeln.de/altenkirchen registrieren, ein eigenes Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten.