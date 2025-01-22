ELKENROTH – Verkehrsunfall auf der L 287 in Elkenroth

Der PKW-Fahrer befuhr die L287 in Fahrtrichtung Ortslage Elkenroth. Er beabsichtigte nach links in die Straße „Bruchstraße“ abzubiegen, übersah aber einen entgegenkommenden Motorradfahrer mitsamt Sozius. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der Motorradfahrer und sein Sozius wurden schwerverletzt und durch zwei Rettungshubschrauber in Koblenzer Krankenhäuser gebracht. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Quelle: Polizei