VG-KIRCHEN – Eingeschränkte Öffnungszeit im Rathaus Kirchen

Die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen bleibt am Donnerstag, den 4. Dezember 2025 aufgrund einer innerbetrieblichen Veranstaltung ab 10.30 Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen. Von der Schließung sind auch die Kfz-Zulassungsstelle sowie das Bürgerbüro und Standesamt betroffen. Ab 13.30 Uhr haben alle Dienststellen wieder regulär geöffnet. Die Verbandsgemeindeverwaltung bittet um Beachtung.