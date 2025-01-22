BETZDORF – Waffenfund bei Kontrollmaßnahme in Betzdorf

Im Rahmen von Kontrollen zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung, kontrollierte eine Streife der Polizei Betzdorf am 23. November 2025 gegen 12 Uhr zwei Personen, die mit einem Fahrrad im Stadtgebiet unterwegs waren. Im Rahmen der Durchsuchung konnten bei einem 24-jährigen ein Schlagring sowie zwei Einhandmesser gefunden. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass für den Beschuldigten bereits in der Vergangenheit durch die Waffenbehörde ein Waffenbesitzverbot erlassen wurde. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun ein entsprechendes Strafverfahren geführt. Quelle Polizei