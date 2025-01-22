HILGENROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hilgenroth
HILGENROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hilgenroth
Am Mittwoch, 03. Dezember 2025, 19:00 Uhr, findet in der Sakristei der ev. Kirche Hilgenroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Auftragsvergabe Heckenschnitt Friedhof und Spielplatz
- Landtagswahl Rheinland-Pfalz 22.03.2026
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheiten
- Informationen des Ortsbürgermeisters
Michael Rüttger, Ortsbürgermeister