Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

HILGENROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hilgenroth

von

HILGENROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hilgenroth

Am Mittwoch, 03. Dezember 2025, 19:00 Uhr, findet in der Sakristei der ev. Kirche Hilgenroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Auftragsvergabe Heckenschnitt Friedhof und Spielplatz
  2. Landtagswahl Rheinland-Pfalz 22.03.2026
  3. Informationen des Ortsbürgermeisters
  4. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Grundstücksangelegenheiten
  2. Informationen des Ortsbürgermeisters

Michael Rüttger, Ortsbürgermeister

Beitrag teilen