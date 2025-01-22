HILGENROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hilgenroth

Am Mittwoch, 03. Dezember 2025, 19:00 Uhr, findet in der Sakristei der ev. Kirche Hilgenroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Auftragsvergabe Heckenschnitt Friedhof und Spielplatz Landtagswahl Rheinland-Pfalz 22.03.2026 Informationen des Ortsbürgermeisters Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten Informationen des Ortsbürgermeisters

Michael Rüttger, Ortsbürgermeister