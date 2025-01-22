ELKENROTH – Unfallflucht auf der L 288 durch LKW-Fahrer – Geschädigter ohne Versicherungsschutz

Am 22. November 2025 ereignete sich gegen kurz nach 10 Uhr auf der L 288 ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Sattelzug unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Der war von Betzdorf kommend in Richtung Hachenburg unterwegs, und bog an der Abfahrt Elkenroth/Rosenheim nach links ab. Dabei scherte der Auflieger auf den durchgehenden Fahrstreifen aus, weshalb eine nachfolgende 41-jährige VW-Fahrerin ihr Fahrzeug abbremste. Dies wiederum führte zu einem Auffahrunfall durch einen 30-jährigen, wiederum dahinterfahrenden, Kia-Fahrer, der aufgrund zu geringen Abstands auf den VW auffuhr. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die Einsatzkräfte der Polizei Betzdorf fest, dass für das Fahrzeug des 30-jährigen kein gültiger Haftpflichtversicherungsvertrag vorlag. Diesem wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Somit werden sowohl gegen den Sattelzugfahrer wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, als auch gegen Kia-Fahrer und den Halter dieses Fahrzeugs wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz Strafverfahren geführt. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise, insbesondere zu dem flüchtigen Sattelgespann, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei