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VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

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VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Am Dienstag, 9. Juni 2026, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Abschließende Entscheidungen

  1. + 2. Anträge auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
  1. Neubau Mensa an der Erich Kästner-Grundschule; Auftragsvergabe Rohbauarbeiten
  2. Bauhof Fahrzeug; Auftragsvergabe Anschaffung Traktor ISEKI
  3. Löschzug Berod und Löschzug Oberlahr; Auftragsvergabe; Anschaffung hydraulischer Akku-Rettungsgeräte
  4. Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld; Auftragsvergabe; Anschaffung Dienstkleidung
  1. Errichtung einer Doppelgarage als Lagerfläche im Bereich der Sportanlage der Verbandsgemeinde in Bürdenbach-Bruch

Vorberatende Beschlussfassungen

  1. Abschluss einer Vereinbarung mit dem Landkreis Altenkirchen zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) – Ferienbetreuung –
  2. Finanzielle Förderung freiwilliger Zusammenschlüsse von Ortsgemeinden durch die Verbandsgemeinde
  3. Landesgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ (LGRP-Plan)
  1. Förderprogramm zur Innenentwicklung; Anpassung der Förderrichtlinie
  2. Antrag der Ortsgemeinde Flammersfeld auf Gewährung einer Zuwendung für den Tierpark Flammersfeld
  3. Arbeitskreis für Heimatsgeschichte und Brauchtumspflege e. V. – Übernahme anfallender Kosten für die Museumsscheune
  1. Förderung der Weiterbildung; Kooperationsvertrag zwischen „anderes lernen“ Haus Felsenkeller Soziokulturelles Zentrum e. V. und der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
  1. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

Abschließende Entscheidungen

  1. Personalangelegenheiten – Bekanntmachung zur 9. Sitzung Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses

Vorberatende Beschlussfassungen

  1. Grundstücksangelegenheit
  2. Verschiedenes

Fred Jüngerich

Bürgermeister

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