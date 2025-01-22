VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Am Dienstag, 9. Juni 2026, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
Abschließende Entscheidungen
- + 2. Anträge auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
- Neubau Mensa an der Erich Kästner-Grundschule; Auftragsvergabe Rohbauarbeiten
- Bauhof Fahrzeug; Auftragsvergabe Anschaffung Traktor ISEKI
- Löschzug Berod und Löschzug Oberlahr; Auftragsvergabe; Anschaffung hydraulischer Akku-Rettungsgeräte
- Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld; Auftragsvergabe; Anschaffung Dienstkleidung
- Errichtung einer Doppelgarage als Lagerfläche im Bereich der Sportanlage der Verbandsgemeinde in Bürdenbach-Bruch
Vorberatende Beschlussfassungen
- Abschluss einer Vereinbarung mit dem Landkreis Altenkirchen zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) – Ferienbetreuung –
- Finanzielle Förderung freiwilliger Zusammenschlüsse von Ortsgemeinden durch die Verbandsgemeinde
- Landesgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ (LGRP-Plan)
- Förderprogramm zur Innenentwicklung; Anpassung der Förderrichtlinie
- Antrag der Ortsgemeinde Flammersfeld auf Gewährung einer Zuwendung für den Tierpark Flammersfeld
- Arbeitskreis für Heimatsgeschichte und Brauchtumspflege e. V. – Übernahme anfallender Kosten für die Museumsscheune
- Förderung der Weiterbildung; Kooperationsvertrag zwischen „anderes lernen“ Haus Felsenkeller Soziokulturelles Zentrum e. V. und der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
- Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
Abschließende Entscheidungen
- Personalangelegenheiten – Bekanntmachung zur 9. Sitzung Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses
Vorberatende Beschlussfassungen
- Grundstücksangelegenheit
- Verschiedenes
Fred Jüngerich
Bürgermeister