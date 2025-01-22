VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Am Dienstag, 9. Juni 2026, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen eine Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Abschließende Entscheidungen

+ 2. Anträge auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Neubau Mensa an der Erich Kästner-Grundschule; Auftragsvergabe Rohbauarbeiten Bauhof Fahrzeug; Auftragsvergabe Anschaffung Traktor ISEKI Löschzug Berod und Löschzug Oberlahr; Auftragsvergabe; Anschaffung hydraulischer Akku-Rettungsgeräte Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld; Auftragsvergabe; Anschaffung Dienstkleidung

Errichtung einer Doppelgarage als Lagerfläche im Bereich der Sportanlage der Verbandsgemeinde in Bürdenbach-Bruch

Vorberatende Beschlussfassungen

Abschluss einer Vereinbarung mit dem Landkreis Altenkirchen zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) – Ferienbetreuung – Finanzielle Förderung freiwilliger Zusammenschlüsse von Ortsgemeinden durch die Verbandsgemeinde Landesgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ (LGRP-Plan)

Förderprogramm zur Innenentwicklung; Anpassung der Förderrichtlinie Antrag der Ortsgemeinde Flammersfeld auf Gewährung einer Zuwendung für den Tierpark Flammersfeld Arbeitskreis für Heimatsgeschichte und Brauchtumspflege e. V. – Übernahme anfallender Kosten für die Museumsscheune

Förderung der Weiterbildung; Kooperationsvertrag zwischen „anderes lernen“ Haus Felsenkeller Soziokulturelles Zentrum e. V. und der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

Abschließende Entscheidungen

Personalangelegenheiten – Bekanntmachung zur 9. Sitzung Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses

Vorberatende Beschlussfassungen

Grundstücksangelegenheit Verschiedenes

Fred Jüngerich

Bürgermeister