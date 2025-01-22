KOBLENZ – Gasaustritt in Koblenzer Innenstadt

In Teilen der Koblenzer Altstadt kommt es in Zusammenhang mit dem Gasaustritt im Bereich Hohenfelder Straße/Am Wöllershof derzeit auch zu einem Stromausfall. Aus diesem Grund richtet die Feuerwehr Koblenz im Rathaus am Willi-Hörter-Platz derzeit einen Leuchtpunkt ein. Dieser steht ab 12.30 Uhr als Anlaufpunkt für die Bevölkerung zur Verfügung. Hier können sich Bürger mit Informationen versorgen und Notrufe absetzen. Derzeit kann nicht abgesehen werden, wann der Strom wieder zur Verfügung stehen wird. Quelle: Polizei