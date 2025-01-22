VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Am Donnerstag, 4. Dezember 2025, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen
eine Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
Abschließende Entscheidungen
- Antrag auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
- Kulturförderung Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller e. V. 2026
- Förderung Jugendkunstschule 2026
- Antrag der Kantorei der Ev. Kirchengemeinde Altenkirchen zur Förderung einer Aufführung der Johannespassion
- Zustimmung zur Annahme von Zuwendungen
- Auftragsvergabe zur Erstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung
Vorberatende Beschlussfassungen
- Breitbandversorgung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld; Finanzierung
- Erlass einer Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr
- Satzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld über die Benutzung des Hallenbades
Altenkirchen
- 1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld 2025/2026; Wirtschaftsplan 2026 für die Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserbeseitigungseinrichtungen der
Verbandsgemeindewerke Altenkirchen-Flammersfeld
- Forstwirtschaftsplan 2026
- Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
Abschließende Entscheidungen
- Grundstücksangelegenheit
- Personalangelegenheit
- Personalangelegenheiten
- Verschiedenes
Fred Jüngerich, Bürgermeister