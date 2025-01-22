VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Am Donnerstag, 4. Dezember 2025, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen

eine Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Abschließende Entscheidungen

Antrag auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Antrag auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Kulturförderung Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller e. V. 2026 Förderung Jugendkunstschule 2026 Antrag der Kantorei der Ev. Kirchengemeinde Altenkirchen zur Förderung einer Aufführung der Johannespassion Zustimmung zur Annahme von Zuwendungen Auftragsvergabe zur Erstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung

Vorberatende Beschlussfassungen

Breitbandversorgung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld; Finanzierung Erlass einer Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr Satzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld über die Benutzung des Hallenbades

Altenkirchen

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld 2025/2026; Wirtschaftsplan 2026 für die Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserbeseitigungseinrichtungen der

Verbandsgemeindewerke Altenkirchen-Flammersfeld

Forstwirtschaftsplan 2026 Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

Abschließende Entscheidungen

Grundstücksangelegenheit Personalangelegenheit Personalangelegenheiten Verschiedenes

Fred Jüngerich, Bürgermeister