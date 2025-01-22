KOBLENZ – Versuchter Einbruch in Wohnung auf der Karthause – Polizei sucht Zeugen

In der Zeit zwischen 21. und 23. November 2025 kam es im Tannenweg im Koblenzer Stadtteil Karthause zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Unbekannte verschafften sich vermutlich mit einer Leiter Zugang auf den Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und versuchten die Balkontür und ein Fenster aufzuhebeln. Eine Scheibe splitterte, darüber hinaus entstanden durch die Hebelungen erhebliche Schäden an Tür und Fenster. Die Polizei wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: – wurden in o.g. Zeitraum unbekannte Fahrzeuge oder Personen gesehen, die sich im rückwärtigen Bereich des Tannenwegs, Hausnummer 12, aufgehalten haben? – fielen ggfs. im Vorfeld Personen auf, die sich auffällig verhielten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390 entgegen. Quelle Polizei