VG KIRCHEN – Ehrenamtsgala der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) am 29. November

Mit einem Galaabend am Samstag, den 29. November 2025 ab 18:30 Uhr in der Mehrzweckhalle Wehbach ehrt die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) Einzelpersonen, Vereine und Gruppen, die sich in besonderer Weise für das Gemeinwohl einsetzen.

Seit März gilt in der Verbandsgemeinde Kirchen die neue Ehrenordnung. Die früheren Richtlinien für Auszeichnungen im Ehrenamt und für sportliche Leistungen wurden zusammengeführt und um die Kategorien Darstellende Kunst und Kultur erweitert. „Wir haben nach Wegen gesucht, ehrenamtliches Engagement noch stärker zu würdigen“, erklärt Bürgermeister Andreas Hundhausen. Neben dem Kirchener Verwaltungschef haben Sven Wolff von der Stabsstelle für Vereine, Ehrenamt und Touristik und der ehrenamtliche Sportbeauftragte Klaus-Jürgen Griese maßgeblich am neuen Regelwerk mitgewirkt.

Im ersten Teil der Gala wird zunächst der Jugend-Nachwuchspreis im Einzel und für Mannschaften vergeben. Danach erfolgen die Ehrungen für den Sport-Ehrenpreis der Verbandsgemeinde Kirchen, ebenfalls im Einzel und Team. Anschließend wird der Ehrenamtspreis für bürgerschaftliches Engagement in unterschiedlichen Bereichen wie Vorstands- und Jugendarbeit, Trainertätigkeiten sowie ortsverbundenes Engagement vergeben. Ehrungen gibt es für 25 und 40 Jahre ehrenamtlichen Einsatz. Acht Personen erhalten sogar eine Auszeichnung für 50 Jahre Engagement. Zudem erfolgt noch der Fair-Play-Preis und der Sonder-Ehrenpreis der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg). Die Ehrungen werden von Bürgermeister Andreas Hundhausen und weiteren Ratsmitgliedern der Verbandsgemeinde Kirchen vollzogen.

An dem Abend wird ein ausgewähltes Rahmenprogramm geboten unter Beteiligung des Jugendmusikorchesters Niederfischbach, der Jugendtanzgruppe VfL Wehbach, des Stadtorchesters Kirchen, dem Männergesangverein Liederkranz, Dudelsackspieler C. Hoof sowie den Eventmaskottchen und DJ Hansi. Moderiert wird die Ehrenamtsgala vom Sportbeauftragten der Verbandsgemeinde Kirchen Klaus-Jürgen Griese. Als Ehrengast ist der Rennprofi Luca Stolz eingeplant, worauf sich besonders die Motorsportfreunde freuen können.

Die Veranstaltung wird vom VfL Wehbach ausgerichtet, der auch für das leibliche Wohl sorgt. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 17:00 Uhr.