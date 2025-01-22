KOBLENZ – Zeugen gesucht nach Farbschmierereien an Fahrzeugen in Koblenz

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 24. November 2025, gegen 5 Uhr morgens, wurde der Polizei Koblenz eine Beschädigung dreier Autos im Heiligenweg 19 gemeldet. Der unbekannte Täter hatte jeweils eine Dose mit weißer Farbe offen über den Scheibenwischern positioniert, sodass Farbe über den Lack sowie die Windschutzscheibe lief. Die Polizei Koblenz fragt: Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen im Heiligenweg gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Koblenz 1 entgegen: 0261 92156300; pikoblenz1@polizei.rlp.de. Quelle Polizei