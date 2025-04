VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Neuer Schulreferent für die Grundschulen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat neue Stellen geschaffen, was eine Neustrukturierung der Zuständigkeiten der Schulreferenten für die Grundschulen erforderlich machte. In diesem Zuge übernahm Jens Fleck das Referat für die Grundschulen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Er folgt auf Jürgen Kötting, der seit 2021 für diesen Bereich zuständig war.

Jens Fleck bringt umfassende Erfahrung mit: Als ehemaliger kommissarischer Schulleiter der Grundschule Puderbach und langjähriger Schulreferent bei der ADD verfügt er über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Führung, Personalentwicklung und schulisches Management. Insgesamt betreut er nun 67 Schulen.

„Der direkte und persönliche Kontakt zu den Schulen ist mir besonders wichtig. Im Umgang mit den Schulleiterinnen und Schulleitern lege ich großen Wert auf einen wertschätzenden und vertrauensvollen Austausch“, betont Jens Fleck. „Ich möchte den Schulen als kompetenter Ansprechpartner zur Seite stehen, sie in ihrer Arbeit unterstützen und gemeinsam mit ihnen die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine qualitativ hochwertige Bildung schaffen. Mein Ziel ist es, die Lehrkräfte und Schulleitungen in ihrer wichtigen Aufgabe zu stärken und innovative Ansätze für eine zukunftsorientierte Schulentwicklung zu fördern.“

Bürgermeister Fred Jüngerich begrüßt die Ernennung des neuen Schulreferenten ausdrücklich: „Mit Jens Fleck bekommen wir einen erfahrenen und engagierten Schulreferenten, der die Herausforderungen und Bedürfnisse unserer Schulen kennt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass er wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der Schullandschaft in unserer Verbandsgemeinde setzen wird.“

Zur offiziellen Begrüßung empfing Bürgermeister Jüngerich Jens Fleck im Rathaus in Altenkirchen. Bei dem Treffen wurden erste Gespräche über die zukünftige Zusammenarbeit geführt und zentrale Themen der Schulentwicklung in der Verbandsgemeinde erörtert.