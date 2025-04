HACHENBURG – Eröffnung der 24. Westerwälder Literaturtage am 23. April 2025, um 19:30 Uhr im Cinexx Hachenburg, Nisterstr. 4, 57627 Hachenburg

HACHENBURG – Feierliche Eröffnung der 24. Westerwälder Literaturtage mit Maxim Leo – Die Westerwälder Literaturtage starten in eine neue Saison! Unter dem Motto FOREVER YOUNG wird die renommierte Veranstaltungsreihe am 23. April 2025 um 19:30 Uhr feierlich im Kino Cinexx in Hachenburg eröffnet.

Den Auftakt des Literaturfestivals macht der bekannte Autor Maxim Leo, der aus seinem Buch „Wir werden jung sein“ liest. In seinem Werk widmet er sich der Frage nach Jugend, Alter und der Sehnsucht nach einem langen Leben voller Vitalität. Wie nebenbei stellt der Roman damit auch die großen ethischen und gesellschaftlichen Fragen, die sich ergeben, wenn die Menschheit das Altern besiegt. Durch den Abend führt der Literaturkenner und Moderator Thomas Böhm. Für die musikalische Untermalung sorgt das Gitarrentrio The Morbidels.

Zur Begrüßung werden die Gäste mit einem Glas Sekt empfangen, und in der Pause sorgt ein hochwertiges Catering für das leibliche Wohl.

Die Westerwälder Literaturtage gelten als kulturelles Highlight der Region und ziehen Jahr für Jahr zahlreiche Besucher an. Mit dem Motto FOREVER YOUNG? wird in diesem Jahr ein besonders aktuelles und tiefgehendes Thema beleuchtet, das zum Nachdenken und Diskutieren einlädt. Das komplette Programm, mit 28 Veranstaltungen ist auf der Homepage ww-lit.de zu finden.

Der Vorverkauf läuft bereits: Tickets für 18 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen und bei den Mitveranstaltern in der hähnelschen buchhandlung. Bei Ticket Regional fallen Servicegebühren und ggf. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand an. Die Karten können jedoch gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt werden: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de . An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 22 €.

Maxim Leo, 1970 in Ostberlin geboren, ist gelernter Chemielaborant, studierte Politikwissenschaften, wurde Journalist. Heute schreibt er gemeinsam mit Jochen Gutsch Bestseller über sprechende Männer und Alterspubertierende, außerdem Drehbücher für den »Tatort«. 2006 erhielt er den Theodor-Wolff-Preis. Für sein autobiografisches Buch »Haltet euer Herz bereit« wurde er 2011 mit dem Europäischen Buchpreis ausgezeichnet. Maxim Leo lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Berlin.

Thomas Böhm, geb. in Oberhausen (Ruhrgebiet), arbeitet als Literaturjournalist für den rbb, wo er die Büchersendung „Die Literaturagenten“ moderiert, sowie Lesungen mit internationalen Autor:innen organisiert. Zu seinen Publikationen gehört u.a. „Die Wunderkammer der deutschen Sprache“, 2020 von der Stiftung Buchkunst als „Schönstes Buch des Jahres“ ausgezeichnet. Zuletzt veröffentlichte er „Alles Gute – Ein Buch, das Ihnen den Glauben an die Menschheit zurückgibt“ und schrieb die Hörspiele zur Fernsehserie „Babylon Berlin“ nach den Romanen von Volker Kutscher.