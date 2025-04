GEBHARDSHAIN – Endlich geht’s auch für die jüngsten Badmintoncracks los – Oliver Mini-Cup Serie startet in Mayen

So richtig entgegengefiebert hatten vor allem die U9er und U10er dem ersten Mini-Cup der Saison – zumal es für einige der erste Wettkampf überhaupt war. Bei jedem Freitagstraining wurde ein „Turnierfahrplan“ zusammen besprochen, auf dem die Kompetenzen dargestellt waren, die von den Kids bis zum Mini-Cup möglichst beherrscht werden sollten.

Das gelang den jungen Westerwäldern ziemlich gut. Vor allem das Laufen und die grundlegenden Schlagtechniken konnten sich sehen lassen – von der Motivation ganz zu schweigen. Den zahlreichen mitgereisten Eltern wurde einiges geboten und die Kids unterstützten sich auch gegenseitig auf und neben dem Court. So war es nicht verwunderlich, dass es zu sehr guten Platzierungen kam. In der AK U12 verpasste Nico Rehorst den Sieg denkbar knapp, als er im Finale beide Sätze mit 14:15 abgeben musste und damit Zweiter wurde. Der U11er Leo Lindner holte sich dagegen die Goldmedaille in einem hochklassigen Endspiel. In der selben AK wurde Emilia Stricker Dritte. Der U10er Haro Lindner sicherte sich ebenfalls die Bronzemedaille. Bei den allerkleinsten – den U 9ern – gab es einen starken zweiten Platz für Peter Maus und mit Matti Rehorst gelang einem weiteren Gebhardshainer als Dritter der Sprung auf Treppchen.

Mit dabei waren auch Mika Rehorst, Thore Hahmann, Jonathan Krause, Holly Grünewald, Mara Otto (alle U10), Theo Dietershagen, Marcel Rohr und Elin Dücker (alle U11), die vollen Einsatz und teils tolle Ballwechsel zeigten – da steckt noch reichlich Potential im Team. Besonders positiv fiel den Trainern auf, dass kein Kind nach Niederlagen in Tränen ausbrach und jedes neue Spiel als Herausforderung annahm – coole Wettkampftypen. Ein großes Dankeschön geht mal wieder an die Hilfstrainer aus den Reihen der Eltern – denn ein Teil des Betreuerteams nahm an der zeitgleich stattfindenden Jugendwarteversammlung des BVR teil und fehlte somit am Court…