ALTENKIRCHEN – Erfolgreicher Minicup in Mayen

Sofia und Luca traten am Samstag, den 29. März, in Mayen zum Mini Cup an, dabei fungierte Robin Krämer kurzfristig als Trainer. Sofia spielte in der Altersklasse U12 mit fünf Mädchen in einer Gruppe. Aus den insgesamt vier Spielen konnte sie zwei gewinnen. Somit wurde ein sehr guter 3.Platz erreicht.

Luca konnte in einer starken Gruppe ein Spiel gewinnen und somit um den 6.Platz spielen. Nach einem sehr guten Spiel musste er sich allerdings gegen seinen Gegner geschlagen geben und landete schließlich auf einem guten 7.Platz.

Robin ist mit der Leistung der beiden Spieler sehr zufrieden und sieht neues Trainingspotenzial.