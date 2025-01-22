VALLENDAR – Närrisches Treiben in der BDH-Klinik Vallendar

Mit einem süßen Gruß in Form von Berlinern wünschte die Geschäftsführung der BDH-Klinik Vallendar ihren Mitarbeitenden am Schwerdonnerstag schöne Karnevalstage. In diesem Jahr zierte erstmals das klinikeigene Logo die insgesamt 370 Exemplare. Der Ärztliche Direktor Dr. Guido Ketter ließ es sich erneut nicht nehmen, das „jecke“ Gebäck höchstpersönlich im gesamten Haus zu verteilen – unterstützt von einem pinkfarbenen Flamingo.

Eine süße Überraschung gab es auch für die Rehabilitanden der Medizinisch-beruflichen Rehabilitation: Beim Mittagessen warteten im Speisesaal karnevalistisch verzierte Schaumküsse auf sie. Für die Besucher der Cafeteria gibt es außerdem ein närrisches Angebot: Bis Veilchendienstag erhalten sie einen „Pott“ Kaffee und einen Berliner zum Preis von nur 4,50 Euro.

In diesem Jahr hat das Personal wieder die Gelegenheit, einen Brauchtumstag in Anspruch zu nehmen. So können sich die Mitarbeitenden an Schwerdonnerstag, Karnevalsfreitag, Rosenmontag, Veilchendienstag oder Aschermittwoch vom Dienst freistellen lassen, ohne dafür einen Urlaubstag einsetzen zu müssen.

Zudem bietet das Küchenteam am Aschermittwoch allen interessierten Mitarbeitenden als „Kateressen“ eingelegte Heringe nach Hausfrauenart an. Foto: © BDH-Klinik Vallendar, Foto: Eva Geisler