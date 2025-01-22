HÖVELS – Oberländer Landjugend mit Motivwagen dabei

Auf Hof Schmidt in Niedergüdeln, Ortsgemeinde Hövels, baut die Oberländer Landjugend, so nennt sich die muntere Truppe, wieder einen attraktiven Karnevalswagen. Die jungen Leute stammen aus der Gegend um Elkhausen und Katzwinkel und sind seit dem Friesenhagener Erntedankfest 2023 mit großem Engagement aktiv. Diesmal hat man sich dem Thema Westernsaloon zugewandt. Der Wagen selbst ist 24 Meter lang und komplett neu aufgebaut worden. Das Bauholz ist vom Sägewerk Buchen in Äpfelbach zur Verfügung gestellt worden. Im übrigen kommt man selber für die Kosten der Süßigkeiten, die bei den Umzügen in Katzwinkel, Wehbach und Niederfischbach verteilt werden, auf. Zu hoffen bleibt, dass der TÜV mitspielt und dem Gefährt seine Verkehrssicherheit bescheinigt. Die Oberländer haben sich jedenfalls alle Mühe gegeben, um den entsprechenden Vorschriften nachzukommen. (bt) Foto: Bernhard Theis