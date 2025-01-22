NEUWIED – Gute Stimmung beim Karneval der Kolpingfamilie

Im bunt geschmückten Pfarrsaal der Sankt Matthias Gemeinde in Neuwied roch es nach frisch gebrühtem Kaffee und selbstgebackenen Krapfen als die ersten kostümierten Gäste mit lautem Alaaf rufen zur traditionellen Karnevalssitzung eintrafen. Pünktlich um 14.11 Uhr begrüßte Werner Hammes die Narrenschar und kündigte die erste Tanzgruppe an. Moderatorin Daniela Köhler aus dem Festausschuss Neuwieder Karneval begrüßte nicht nur die fleißigen Handwerker und die Solomariechen mit dem Gardetanz. Sie brillierte auch mit einer eigenen Büttenrede in der sie Neuwied und sogar den Oberbürgermeister auf die Schippe nahm. Als rheinische Frohnatur verstand der bunt kostümierte Stadtchef die Kritik und klatsche wie die ganze Festgesellschaft ordentlich Beifall. Der Höhepunkt des Nachmittags war ganz klar der Besuch des Kinderprinzenpaars aus Oberbieber mit großem Gefolge. Sie hatten nicht nur ihre Garde, sondern auch die Rotznasen mitgebracht. Die Minitänzer im Kindergartenalter erfreuten das Publikum. Es wurden Orden für die Trainerinnen und Gummibärchen für die Kinder verteilt. Den Abschluss machte Diakon Michael Hummer als Till Eulenspiegel, bevor um 17.00 Uhr für die frohgelaunten Gäste mit dem Schlusswort von Daniela Köhler eine schöne Veranstaltung zu Ende ging. (mabe) Fotos: Marlies Becker