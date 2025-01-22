ALTENKIRCHEN – VG Möhnen Bonnie und Clyde stürmen mit Möhnengefolge das Büro von Bürgermeister Fred Jüngerich

In den frühen Vormittagsstunden des Altweibertages standen die Rathausmöhnen der VG Altenkirchen-Flammersfeld bereit, um das Büro ihres Chefs zu stürmen, die Macht zu übernehmen und ihn seiner Krawatte zu berauben. Pünktlich zur karnevalistischen Zeit um 11:11 Uhr gingen die Möhnen zum Angriff über. Ohne große Gegenwehr lies Jüngerich, im Wissen seiner Machtlosigkeit dieses Tages, das Geschehen über sich ergehen und gab sich dem kurzzeitigen Spiel hin. Triumphierend präsentierten Bonnie und Clyde die Trophäen ihres erfolgreichen Rathaussturmes. Fotos: ariwa