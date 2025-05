VALLENDAR – Nach Zusammenstoß vom Unfallort geflüchtet

Donnerstag, wurde im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr, ein abgestellter VW Golf, auf einem Parkplatz in der Löhrstraße, in Vallendar auf der hinteren Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher hat sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort entfernt. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle Polizei