PRACHT – Kommunale Vereinigung in der Gemeinde Pracht veranstaltete Seniorenkaffee in der Osterzeit mit vielen Teilnehmern

Am Gründonnerstag hatten Katja Vogel und Udo Seidler zum Seniorenkaffee in der Gemeinde Pracht eingeladen. Um die Osterzeit mit einem schönen Nachmittag zu begrüßen, hatten sich 26 Teilnehmer ins österlich dekorierte Sportheim auf der Waldsportanlage Hohe Grete eingefunden. Liebevoll hausgemachter Kuchen und der Duft von frisch gebrühten Kaffee sorgten für herzliche Stimmung. Einen großen Dank an die fleißigen Kuchenbäcker. Nach dem Kaffee gab es einen sehr informativen Vortrag mit Cornelia Nowak. Nowak ist im Ehrenamt Seniorensicherheitsberaterin des Kreises Altenkirchen und gibt Tipps und Hinweise wie man sich im Alltag vor Machenschaften der Betrüger schützen kann. Hier wurde reichlich diskutiert und nachgefragt. Den Teilnehmern wurde reichliches Informationsmaterial ausgehändigt. Danach gab es noch einen spontanen Vortrag von Karl-Heinz Gerhards, bei dem er den Geburtstags Jubilare der Gemeinde des Monats April würdigte. Anschließend durfte die Runde Bingo nicht fehlen. Es war wieder mal ein wunderbarer Nachmittag mit guten Gesprächen und vielen lächelnden Gesichtern. Der nächste Seniorenkaffee ist für den Donnerstag den 5 Juni geplant. Katja Vogel, 1. Vorsitzende. Fotos: Katja Vogel