REGION – Zwei Events – ein Tag voller Erlebnisse: Mit dem Bus von Event zu Event! – Westerwälder Holztage am 28. + 29. und WIR2025 am 29. Juni 2025

Am Sonntag, den 29. Juni 2025, erwartet die Bürgerinnen und Bürger der Region ein ganz besonderer Tag: Zwei große Veranstaltungen – ein gemeinsames Erlebnis! Wer die 6. Westerwälder Holztage in Oberhonnefeld-Gierend besuchen möchte, kann an diesem Tag zusätzlich ein weiteres Highlight erleben: die Veranstaltung „WIR 2025“ der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Das Beste daran: Beide Orte sind bequem mit der Buslinie 120 erreichbar.

Holztage & WIR 2025 – das passt zusammen!

Die Westerwälder Holztage präsentieren am Wochenende die geballte Vielfalt der Holz- und Forstwirtschaft und des angegliederten Gewerbes. Mit über 100 Ausstellern, eindrucksvollen Vorführungen, einer Stihl Timbersports Show, einem großen Gewinnspiel (inkl. Hubschrauberrundflug), spannender Ausbildungsrallye, tollen Familienaktionen und regionalem Genuss auf der Westerwälder Genussmeile ist für jeden etwas dabei. Am Sonntag ist Publikumstag – ideal also, um gemeinsam mit Familie und Freunden die Welt des Holzes zu erleben.

Wer noch mehr sehen möchte, kann den Besuch in Oberhonnefeld mit einem Abstecher zur Veranstaltung „WIR 2025“ in Güllesheim verbinden. Dort dreht sich alles um regionale Wirtschaft, Bildung und Zukunftsthemen – ebenfalls spannend, interaktiv und inspirierend. Weitere Informationen gibt es unter: 👉 www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/wirtschaft/wir2025

Entspannt unterwegs mit der Linie 120

Die Buslinie 120 verbindet beide Veranstaltungsorte – von Güllesheim (Tarifwabe 902) nach Oberhonnefeld, Westerwaldstraße (Tarifwabe 220) und zurück. Am Sonntag fährt der Bus im Stundentakt zwischen 4:57 Uhr und 20:57 Uhr. Die einfache Fahrt kostet nur 5,10 Euro – ideal für alle, die das Auto stehen lassen und den Tag nachhaltig genießen möchten.

Zwei Veranstaltungen – ein Ticket – doppelter Erlebniswert.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Westerwälder Vielfalt an einem Tag zu entdecken. Ob Innovation, Natur, Bildung oder Genuss – der 29. Juni 2025 zeigt, was unsere Region zu bieten hat!