IDAR-OBERSTEIN – Kind angefahren und abgehauen…. muss das sein? Polizei sucht Zeugen nach dreister Unfallflucht.

Am 14. Mai 2025 gegen 13:25 Uhr wurde ein elfjähriger Junge beim Überqueren der Straße „Auf der Idar“ von einem größeren grauen PKW angefahren und verletzt. Das Fahrzeug, das von einer älteren Frau gefahren wurde, verließ ohne anzuhalten die Unfallörtlichkeit. Die Polizei benötigt daher die Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Hinweise zum Unfallhergang und zur möglichen Verursacherin geben? Hinweise bitte unter 06781/561-0 an die Polizei in Idar-Oberstein. Quelle Polizei