VALLENDAR – Karnevalsstimmung in der BDH-Klinik Vallendar – Leckere Berliner für alle Mitarbeitenden

Mittlerweile ist es in der BDH-Klinik Vallendar schon eine Tradition, dass die Geschäftsführung den Mitarbeitenden am Schwerdonnerstag mit einem süßen Gruß in Form von leckeren Berlinern tolle Karnevalstage wünscht. Der Ärztliche Direktor Dr. Guido Ketter ließ es sich nicht nehmen, das „jecke“ Gebäck höchstpersönlich auf den Stationen zu verteilen – stilecht mit einem von der Küche liebevoll geschmückten Wagen.

Auch in diesem Jahr hat das Personal wieder die Gelegenheit, an den Karnevalstagen einen Brauchtumstag zu verplanen. So können sich die Mitarbeitenden an Weiberfastnacht, Karnevalsfreitag, Rosenmontag, Veilchendienstag oder Aschermittwoch vom Dienst befreien lassen, ohne dafür einen Urlaubstag „opfern“ zu müssen. Und am Aschermittwoch, an dem bekanntlich alles vorbei ist, bietet das Küchenteam als „Kateressen“ eingelegte Heringe nach Hausfrauenart an.

Foto: Der Ärztliche Direktor Dr. Guido Ketter verteilte am Schwerdonnerstag leckere Berliner an die Mitarbeitenden auf den Stationen der BDH-Klinik Vallendar. Foto: © BDH-Klinik Vallendar, Fotografin: Eva Geisler