KIRCHEN – Ritterschlag für den Druidenstein-Wanderweg – Entdeckertour erhält Prädikat als Qualitätsweg „Wanderbares Deutschland“

Der Druidenstein-Wanderweg wurde vom Deutschen Wanderverband kürzlich offiziell als Entdeckertour mit dem Prädikat Qualitätsweg „Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. Diese Ehrung, die auf der Caravan Motor Touristik Messe (CMT) in Stuttgart verliehen wurde, ist wie eine Art „Ritterschlag“ für den Kirchener Erlebniswanderweg. Er ist nun zugleich Wäller Tour sowie Permanenter Rundwanderweg (Angebot über den Deutschen Volkssportverband) und stellt eine Anerkennung für die gesamte Region Westerwald-Sieg sowie des Druiden.Hexen.SiegerLandes dar.

Gemeinsam mit Barbara Sterr vom WanderTourenTeam Rengsdorf hat Sven Wolff von der Stabsstelle für Vereine, Ehrenamt und Touristik der Verbandsgemeinde Kirchen, in Zusammenarbeit mit der Westerwald Touristik Service Montabaur und dem Tourismus Westerwald-Sieg des Landkreises Altenkirchen, die Unterlagen vorbereitet, um den Druidenstein-Wanderweg zur Wäller Tour aufzuwerten. Kurz vor der Prüfung durch den Deutschen Wanderverband verpassten die engagierten, ehrenamtlichen Wanderwarte der „Siegperle“ dem Weg noch den letzten Schliff.

Der Druidenstein-Wanderweg führt Wanderer zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten der Stadt Kirchen, darunter die Freusburger Mühle, der Ottoturm, das Landschaftskino Offhausen, der historische Kreuzweg und natürlich der mystische Druidenstein (Nationaler Geotop). Die Route bietet dabei herrliche Panoramablicke ins Siegtal und zum Westerwald.

Auf der mittelschweren Route erklimmen Wanderer den 517 Meter hohen Gipfel des Windhahns, der einst von dichten Fichtenwäldern bedeckt war und heute eine fantastische Aussicht bietet. Der Wanderweg wird vom Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. betreut, der bereits im Jahr 2010 den beliebten Rundwanderweg eingerichtet und markiert hat. Nur ein Jahr später (2012) wurde diese Strecke schon im Rahmen des Wettbewerbs „Deutschlands schönster Wanderweg“ ausgezeichnet und errang dabei einen achtbaren dritten Platz. Fortan wurde dieser Weg, ebenso wie drei weitere Rundwanderwege in Kirchen (Mühlen-, Ottoturm- und Burgenwanderweg), regelmäßig durch den Verein betreut und nachmarkiert. Die gute Erreichbarkeit durch Bahn, Pkw und Bus sowie die Einbindung der touristischen Hauptattraktionen und der heimischen Gastronomie machen den Weg besonders attraktiv.

Für Wanderfreunde, die eine Wertung für das Deutsche Volkssportabzeichen anstreben, können Startkarten im Café „Schneiders Bäckerei“ in Kirchen erworben werden. Nach Abschluss der Wanderung erhalten sie dort auch ihre Wertungsstempel.

Die Strecke führt u. a. über die Siegauen zur Freusburger Mühle und weiter zum Kahlberg mit dem Ottoturm, einem 19 m hohen Aussichtsturm mit einem besonderen GeoBlick. Der Druidenstein, ein imposanter Basaltkoloss, beeindruckt mit seiner mystischen Aura und Geschichten sowie Sagen aus der Zeit der Kelten.

Anlässlich der erstmaligen Zertifizierung des Druidenstein-Wanderweges werden am 25. Mai 2025 zwei geführte Touren unter dem Motto „Mystisch schön – Auf alten Druidenpfaden“ angeboten. Die komplette 16 km-Tour startet am Bahnhof Kirchen und wird von den Wanderführerinnen Michaela Stötzel und Susanne Steiner geleitet. Eine kürzere 9 km lange Runde beginnt am Wanderparkplatz hinter dem Restaurant Waldhof in Herkersdorf und wird von Kamil Holys und Sven Wolff geführt. Anmeldungen sind über www.siegperle.de oder www.druiden-hexen-siegerland.de sowie per E-Mail an touristik@kirchen-sieg.de bereits möglich.

Am Start- und Zielpunkt (Bahnhof Kirchen), vor der neuen Portaltafel zu den Kirchener Rundwanderwegen, freuten sich Bürgermeister Andreas Hundhausen, Barbara Sterr vom WanderTourenTeam Rengsdorf und Tourismusmanager Sven Wolff der Stabsstelle für Vereine, Ehrenamt und Touristik gemeinsam über die offiziell verliehene Zertifizierungsurkunde des Deutschen Wanderverbandes.