BONN – WEILBURG – Mit der vhs Neuwied auf große italienische Musikreisen – Mendelssohn in Bonn und „Italienische Nacht“ in Weilburg

Auch 2025 lässt die Neuwieder Volkshochschule die Herzen aller Liebhaber klassischer Musik wieder höherschlagen und verspricht im Rahmen zweier Musikexkursionen unvergessliche Konzerterlebnisse. In beiden Fällen steht dabei Italien thematisch im Mittelpunkt: Am 25. Mai wird im Opernhaus Bonn Felix Mendelssohn Bartholdys „Italienische Sinfonie“ zum Besten gegeben, am 9. August wird bei den Weilburger Schlosskonzerten die „Italienische Letzte Nacht“ zelebriert.

Mai: Felix Mendelssohn Bartholdy im Opernhaus Bonn

Auch wenn es den berühmten Bonner Komponisten im Namen trägt – das Beethoven Orchester viel mehr als nur Beethoven. Am 25. Mai widmet es sich ganz der 4. Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy, die den Beinamen „Die Italienische“ trägt. Ganze zwei Jahre lang bereiste der Komponist die Apenninenhalbinsel und verarbeitete seine Eindrücke zu einer außergewöhnlichen Sinfonie, die 1833 in London uraufgeführt wurde. Parallel zur musikalischen Darbietung erkunden Dirigentin Ruth Reinhardt und Fernsehmoderatorin Bettina Böttinger das Leben und Schaffen des begnadeten Komponisten – eine ganz besondere Konzertform.

August: „Italienische Letzte Nacht“ bei den Weilburger Schlosskonzerten

Die international renommierten Weilburger Schlosskonzerte locken Jahr für Jahr zehntausende Musikbegeisterte aus nah und fern an die Lahn. Das liegt zum einen an den hochklassigen Musikern, die sich hier die Klinke in die Hand geben, und dem fachkundig und stilsicher zusammengestellten Programm und zum anderen am einmaligen Ambiente der barocken Schlossanlage Weilburg, in welcher die Konzertreihe seit mehr als 50 Jahren beheimatet ist. Das Abschlusskonzert der diesjährigen Ausgabe im romantischen Renaissancehof – die „Italienische Letzte Nacht“ – verspricht mit einem abwechslungsreichen Programm aus Werken von Guiseppe Verdi, Johann Strauß, Gioacchino Rossini uvm. – gespielt von der Philharmonie Baden-Baden unter der Leitung von Heiko Mathias Förster – einen unvergesslichen Abend.

Anmeldungen für die beiden Musikexkursionen der vhs Neuwied sind ab sofort möglich. Diese können noch bis zum 28. März telefonisch unter 02631/802 5510, per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de, online unter www.vhs-neuwied.de oder während der Öffnungszeiten vor Ort in der vhs, Heddesdorfer Straße 33, vorgenommen werden. Alle Informationen zu beiden Exkursionen sind bei der vhs Neuwied erhältlich.

Foto: 1: TV-Moderatorin Bettina Böttinger erkundet gemeinsam mit Dirigentin Ruth Reinhardt im Rahmen eines Konzerts des Bonner Beethoven Orchesters Leben und Werk von Felix Mendelssohn Bartholdy. Foto: WRD, Melanie Grande