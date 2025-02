PUDERBACH – Deutschkurse für Geflüchtete und Migranten

Am 1. April beginnt in der Realschule Puderbach ein „Fit-Kurs B1“ für leicht fortgeschrittene Personen. Der Kurs findet montags bis donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr statt und endet mit einer Prüfung. Ein B1-Zertifikat ist Voraussetzung für eine Einbürgerung. (Kursnummer: G413-25-1). Zudem beginnt am 2. April in der Jugendbücherei in Linz am Rhein ein „Startkurs A1“ für Frauen, die noch über keine oder nur geringe Deutschkenntnisse verfügen, aber bereits in der lateinischen Schrift alphabetisiert sind. Der Kurs findet mittwochs und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr statt. Kursnummer: G414-25-1). Beide Kurse sind kostenfrei. Alle wichtigen Informationen über die genauen Termine, Umfang und Anmeldevoraussetzungen finden sich auf der Website www.kvhs-neuwied.de