ALTENKIRCHEN – Altenkirchener Karnevalsprinz übernimmt VG Zentralbüro

Seine Tollität Prinz Alexander I. aus dem Hause Böhning und seine Mannen stürmten das Rathaus in Altenkirchen. Bürgermeister Fred Jüngerich und Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz wurden entmachtet. Bis Aschermittwoch sind Stadt und Verbandsgemeinde in der festen Hand der Karnevalisten. Alexander I. machte es sich am Bürgermeisterschreibtisch gemütlich und zum einwöchigen Ruheplatz. Fotos: Team Bürgerkurier