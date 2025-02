KOBLENZ – Hochschule Koblenz startet Vortragsreihe „baupraxis“ im Sommersemester 2025

Die Hochschule Koblenz bietet auch im Sommersemester 2025 wieder die etablierte Vortragsreihe „baupraxis“ an. Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus dem Bauwesen, Studierende und Interessierte und wird hybrid angeboten – sowohl in Präsenz an der Hochschule Koblenz als auch online über Zoom. Die Vorträge finden jeweils dienstags von 17.30 bis 18.30 Uhr statt und decken ein breites Spektrum aktueller Themen im Bauwesen ab. Sie werden als Fortbildung durch die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz mit jeweils einem Fortbildungspunkt anerkannt.

Die Vortragsreihe „baupraxis“ ist ein Angebot aus dem Fachgebiet Bauingenieurwesen des Fachbereichs bauen–kunst–werkstoffe der Hochschule Koblenz. Sie bietet eine Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis und fördert den Wissenstransfer zu innovativen Entwicklungen im Bauwesen.

Den Auftakt zur Vortragsreihe macht am 1. April 2025 Christoph Schmidt, Sales Director der Kalzip GmbH aus Koblenz, mit dem Thema „Die neue Außenhülle des Bernabéu Stadions in Madrid – made in Koblenz – Wie sich Kalzip architektonischen Herausforderungen stellt“.

Weitere Vorträge der Vortragsreihe „baupraxis“ im Sommersemester 2025

08.04.2025 „Aus der Praxis eines BIM Managers: Umsetzung der BIM-Strategie in Hochbauprojekten“, Alexander Dellen, Formitas AG, Prokurist, Aachen

06.05.2025 „Industrieller Stahlbau, Sonderthemen des konstruktiven Ingenieurwesens“, Dr. Simon Hartmeyer, Voss & Kamb und Partner GmbH, Prokurist und Gesellschafter, Kaiserslautern

20.05.2025 „Der Einsatz von zementfreiem Beton in Deutschland – Eigenschaften und erste Praxiserfahrungen“, Dr. Stephan Uebachs und Mario Bodenbender, Brameshuber + Uebachs Ingenieure GmbH, Geschäftsführer, Aachen; Finger Baustoffe GmbH, Zentrale Geschäftsleitung, Fronhausen

03.06.2025 „Von Flüchtlingslagern übers Ahrtal in die Ukraine“, Kurt Saygin, Saygin und Stein engineering GmbH, Geschäftsführer, Berlin

17.06.2025 „Erstellung eines Maßnahmenplans an der Ahr für den überörtlichen Hochwasserschutz“, Elena Friedrich und Dr. Oliver Buchholz, Berthold Becker Büro für Ingenieur- und Tiefbau GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler; hydrotec Ingenieurgesellschaft, Aachen

Die Teilnahme an den Vorträgen ist kostenfrei. Anmeldung und weitere Informationen unter www.hs-koblenz.de/baupraxis. Die „baupraxis“-Reihe wird in Zusammenarbeit mit renommierten Partnern organisiert, darunter der Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e.V. (BDB), der Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e.V. (BWK), der Verein Deutscher Ingenieure Mittelrheinischer Bezirksverein e.V. (VDI), die Bezirksgruppe Koblenz der Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure (VSVI) sowie die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz (ING-RPL). Foto: Kalzip GmbH