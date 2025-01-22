VALLENDAR – Fit in Erster Hilfe – Mitglieder frischten lebensrettendes Wissen auf – BDH-Kreisverband Mitterhein lud zur Fortbildung ein

Am 2. Juni 2026 führte der BDH-Kreisverband Mittelrhein für seine Mitglieder die Fortbildung „Fit in Erster Hilfe – Update mit Expertenfragen“ in der BDH-Klinik Vallendar durch. Geleitet wurde die Veranstaltung von Dr. Lars Nolden-Miskiewicz, dem Leitenden Oberarzt der Klinik, der die Teilnehmer praxisnah und verständlich durch die wichtigsten Grundlagen der modernen Ersten Hilfe führte.

20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, ihr Wissen aufzufrischen und sich über das richtige Handeln bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zu informieren, bei dem jede Minute entscheidend ist.

Nolden erläuterte anschaulich die theoretischen und praktischen Grundlagen einer korrekten Laien-Reanimation. Dabei ging er insbesondere auf die Erkennung eines Herz-Kreislauf-Stillstandes, die Alarmierung des Rettungsdienstes und die empfohlene Frequenz und Kompressionstiefe bei einer Herzdruckmassage ein.

Ein weiterer Schwerpunkt der Fortbildung war der Einsatz eines Automatischen Externen Defibrillators (AED). Nolden zeigte, wie auch medizinische Laien das Gerät sicher anwenden können. Durch das Anbringen der Elektroden auf der Brust des Betroffenen und das Befolgen der Sprachanweisungen des Gerätes kann wertvolle Zeit gewonnen und die Überlebenschance bei Vorliegen eines Kammerflimmerns deutlich erhöht werden.

Im praktischen Teil der Veranstaltung konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Herzdruckmassage an einer Übungspuppe selbst trainieren. Darüber hinaus wurde der Umgang mit dem AED demonstriert und gemeinsam geübt. Die Möglichkeit, die Maßnahmen unter fachkundiger Anleitung selbst auszuprobieren, wurde von den Anwesenden besonders geschätzt. Die Teilnehmer zeigten sich von der sachlichen, verständlichen und fachlich fundierten Unterweisung beeindruckt. Lothar Lehmler, der Vorsitzende des BDH-Kreisverbands Mittelrhein, bedankte sich bei Nolden für die gelungene Fortbildung.

Weitere Veranstaltungen zu Aspekten der Ersten Hilfe sind bereits geplant. Vorgesehen sind unter anderem Themen wie die Versorgung von Verbrennungen, das Stillen von Blutungen sowie Maßnahmen bei verschluckten Fremdkörpern. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben und bei entsprechendem Interesse erneut in der BDH-Klinik Vallendar durchgeführt. Fotos (© BDH-Kreisverband Mittelrhein):