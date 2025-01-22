ALTENKIRCHEN – Fahrzeug brennt nach Verkehrsunfall

Gegen 12.30 Uhr kam es am Freitagmittag in der Koblenzer Straße, Abfahrt Bergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge fing der Kleinwagen Feuer und brannte im Motorraum. Die Feuerwehr Altenkirchen rückte mit drei Fahrzeugen und 12 Kräften an, um den Brand zu löschen. Am Unfallgeschehen waren insgesamt drei Fahrzeuginsassen beteiligt. Eine Person wurde dabei leichtverletzt und rettungsdienstlich versorgt. Für die Dauer der Löscharbeiten und Unfallaufnahme durch die Polizei Altenkirchen war die Koblenzer Straße für rund 30 Minuten gesperrt. VG-Feuerwehr AK-FF. Foto: Wollny